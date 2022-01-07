Про це повідомляє міжнародне видання Fourals.
Поліція округу Діор-Моушн-Шопрон повідомила, що патрульні в прикордонному селі Харка помітили вантажівку, яка рухалася на великій швидкості до прикордонного переходу з Австрією.
Офіцер поліції наказав їй зупинитися для огляду, але вона лише збільшила швидкість. Це змусило поліцію відкрити вогонь.
Попри це, вантажівка перетнула кордон, однак після цього через пошкодження була вимушена зупинитися. Австрійська поліція затримала її водія – єгиптянина, а також близько 30 пасажирів, які перебували в багажнику вантажівки. Їх національність наразі невідома.
Згідно з даними поліції, в останні тижні 2021 року влада Угорщини щотижня затримувала 2000-2500 мігрантів на південні кордони країни з Сербією та Румунією.
У 2015 році Угорщина побудувала паркан уздовж кордону з Сербією, щоб запобігти в’їзду мігрантів.
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