Про це повідомив у Twitter офіційний представник уряду Угорщини Золтан Ковач.
Петер Сійярто під час переговорів планує “зосередити увагу на таких важливих питаннях, як українсько-російська війна та економічна співпраця між Європою та Китаєм”. Глава МЗС “висловив підтримку мирному плану Китаю і наголосив на необхідності припинення війни”.
Також під час візиту Петер Сійярто зустрінеться з членом Держради Китаю Ван І, який відповідає за дипломатичний напрямок, та міністром закордонних справ Цінь Ганом.
Нагадаємо, що у Китаї представили “мирні” пропозиції щодо врегулювання російсько-української війни на першу річницю 24 лютого. Серед 12 пунктів були лише загальні фрази та заклики до переговорів, що розкритикували західні партнери.
- Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що спеціальний представник КНР у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну наступного тижня для “сприяння мирним переговорам”.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів ЄС зменшити свою залежність від Китаю. Він звинуватив уряд Пекіна, що той все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.
- 8 квітня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що стабілізація китайсько-американських відносин є вкрай необхідною після того, як серія “помилкових слів і вчинків” вкотре заморозила відносини.