В Угорщині підтримали так званий "мирний план" Китаю. 15 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має провести переговори щодо "мирного плану".

Про це повідомив у Twitter офіційний представник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Петер Сійярто під час переговорів планує “зосередити увагу на таких важливих питаннях, як українсько-російська війна та економічна співпраця між Європою та Китаєм”. Глава МЗС “висловив підтримку мирному плану Китаю і наголосив на необхідності припинення війни”.

Також під час візиту Петер Сійярто зустрінеться з членом Держради Китаю Ван І, який відповідає за дипломатичний напрямок, та міністром закордонних справ Цінь Ганом.

Нагадаємо, що у Китаї представили “мирні” пропозиції щодо врегулювання російсько-української війни на першу річницю 24 лютого. Серед 12 пунктів були лише загальні фрази та заклики до переговорів, що розкритикували західні партнери.