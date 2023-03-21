Про це повідомляє Index.
Після того, як МКС 17 березня видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової, Європейський Союз, держави члени ЄС мали намір створити спільну резолюцію щодо цього.
Однак як повідомили ЗМІ, Угорщина виступила проти оголошення спільної резолюції. Як наслідок – Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступив з заявою від свого імені, у якій підтримав ордер на арешт Путіна.
Окрім цього, глави Мін’юстів 26 країн-членів ЄС також видали спільну резолюцію, у якій підтримали видачу ордера на арешт російського президента. Не підписався під неї лише глава угорського мін’юсту Юдіт Варгі.
Видання звернулось за коментарем до угорського уряду з проханням підтвердити чи спростувати інформацію ЗМІ.
У відповідь уряд Угорщини наголосив. що вони не накладали вето на спільну резолюцію країн ЄС щодо ордера на арешт Путіна. Однак в уряді підтвердили, що були проти резолюції.
“Міністр закордонних справ Петер Сійярто висловив свій протест проти цього”, – наголосили в уряді.
В угорському уряді дотримувались думки, що Жозеп Боррель повинен зробити заяву виключно від свого імені, а від імені всіх членів Євросоюзу.
ДОВІДКА: на видачу МКС ордера на арешт російського президента зреагувала низка держав світу.
Президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”. За словами американського лідера, видачу ордера на арешт Путіна він вважає “виправданим”, адже Путін “явно вчинив воєнні злочини”.
Польща також привітала Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію населення та дітей з території України.
Зокрема представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин наголосив, що цей ордер є виправданим і добре задокументованим.
Своєю чергою головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що президент Росії Володимир Путін може постати перед судом за ймовірні злочини, скоєні під час війни Росії в Україні, попри аргументи РФ про те, що на неї не поширюються рішення суду.
Також міністр юстиції Німеччини Марко Бушман пообіцяв накласти арешт на президента Росії Володимира Путіна у разі його візиту до країни.
Південна Африка усвідомлює свої юридичні зобов’язання, 19 березня заявив речник президента Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья, посилаючись на ймовірний візит Володимира Путіна після того, як міжнародний суд видав ордер на арешт російського лідера.
Водночас президент Сербії Александар Вучич заявив, що виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна матиме негативні наслідки. На його думку, це лише продовжить війну в Україні.
- #Букви повідомляли, чого очікувати Україні після видачі МКС ордера на арешт Путіна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.
- 19 березня президент Володимир Зеленський заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Росії Володимира Путіна є “поворотним моментом”.
- Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.