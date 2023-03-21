Очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто був проти спільної резолюції Європейського Союзу щодо видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Index.

Після того, як МКС 17 березня видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової, Європейський Союз, держави члени ЄС мали намір створити спільну резолюцію щодо цього.

Однак як повідомили ЗМІ, Угорщина виступила проти оголошення спільної резолюції. Як наслідок – Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступив з заявою від свого імені, у якій підтримав ордер на арешт Путіна.

Окрім цього, глави Мін’юстів 26 країн-членів ЄС також видали спільну резолюцію, у якій підтримали видачу ордера на арешт російського президента. Не підписався під неї лише глава угорського мін’юсту Юдіт Варгі.

Видання звернулось за коментарем до угорського уряду з проханням підтвердити чи спростувати інформацію ЗМІ.

У відповідь уряд Угорщини наголосив. що вони не накладали вето на спільну резолюцію країн ЄС щодо ордера на арешт Путіна. Однак в уряді підтвердили, що були проти резолюції.

“Міністр закордонних справ Петер Сійярто висловив свій протест проти цього”, – наголосили в уряді.

В угорському уряді дотримувались думки, що Жозеп Боррель повинен зробити заяву виключно від свого імені, а від імені всіх членів Євросоюзу.

ДОВІДКА: на видачу МКС ордера на арешт російського президента зреагувала низка держав світу.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом для президента Росії Володимира Путіна, “є дуже вагомим аргументом”. За словами американського лідера, видачу ордера на арешт Путіна він вважає “виправданим”, адже Путін “явно вчинив воєнні злочини”.

Польща також привітала Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію населення та дітей з території України.

Зокрема представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин наголосив, що цей ордер є виправданим і добре задокументованим.