В Угорщині випустили друком підручник, в якому Україну розцінюють, як державу, яка нібито "має комусь належати", демонструючи зображення, як її стяг "роздирають" між собою Росія, Європейський Союз та США.

Про це свідчить цифрова версія підручника.

У розділі про географію України написано, що “на сході країни значна частка росіян, а на Кримському півострові їх більшість. П’ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою, через що дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Водночас протистояння так званих “етнічних груп” нібито “спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів”.

Також у книжці є малюнок, де прапор України “розривають” російський ведмідь та люди з символікою США та Євросоюзу, а під картинкою учнів запитують “Кому має належати Україна?”. Прапор України автори зобразили жовто-синім, а не синьо-жовтим.

“Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну. Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику”, — заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі “Укрінформу”.