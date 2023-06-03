Джерело: МЗС України
30 травня уряд Угорщини на YouTube-каналі опублікував відео із закликом про мир в Україні.
“Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною”, – говорить закадровий голос.
Далі закликає припинити війну: “Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру”.
Слова супроводжуються звуком повітряної тривоги та відео подій в Україні, таких як евакуація мирного населення, діти та жінки біженці, танки та вибухи. На відео зображена й карта України, проте, без Криму.
3 червня Міністерство закордонних справ України опублікувало коментар до цього відео.
“Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці”.
Також, додали, що невизнання Кримського півострова територією України “суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах”.
Відповідно до вказівок МЗС України, тимчасовий представник України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорськими представниками.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що в України є шанси повернути окупований Росією ще у 2014 році Крим вже до кінця цього року.
- У тимчасово окупованій Ялті російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не прийняли громадянство РФ.