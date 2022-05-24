Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан - на тлі війни Росії в Україні - відразу після приходу до влади нового уряду.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

За словами прем’єр-міністра Угорщини, надзвичайний стан – це новий інструмент, який було затверджено парламентом у вівторок, а набуде чинності він опівночі.

“Він дасть уряду простір для маневру та можливість негайно реагувати на наслідки війни в сусідній Україні”,- заявив Віктор Орбан.

Також він додав, що уряд оголосить про свої перші заходи в умовах надзвичайного стану 25 травня.