Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
За словами прем’єр-міністра Угорщини, надзвичайний стан – це новий інструмент, який було затверджено парламентом у вівторок, а набуде чинності він опівночі.
“Він дасть уряду простір для маневру та можливість негайно реагувати на наслідки війни в сусідній Україні”,- заявив Віктор Орбан.
Також він додав, що уряд оголосить про свої перші заходи в умовах надзвичайного стану 25 травня.
- Європейський Союз може заплатити Угорщині за відмову від нафти з Росії, адже через позицію Будапешту шостий пакет антиросійських санкцій зайшов у глухий кут.
- Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто наголосив, що його держава ніколи не була проти вступу України в НАТО, та не буде проти, якщо українці все ще бажають приєднатися.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Будапешта, щоб переконати угорську владу у необхідності нафтового ембарго проти Росії, яке входить до шостого санкційного пакета Євросоюзу проти РФ.