Про це йдеться у дописі угорського відомства у Facebook.
Дипломати неприємно здивовані словами Данілова у бік Угорщини, які прозвучали в етері телемарафону UAразом 2 травня 2022 року.
“Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни”, – наголосили у посольстві.
Також дипломати зауважили, що відкидають та засуджують “брехливі наклепи” проти Угорщини і закликали секретаря РНБО України спростувати свої заяви.
У посольстві Угорщини в Україні додали, що представники української влади вже не вперше роблять схожі заяви проти Будапешту. Дипломати нагадали, що Угорщина є країною-членом ЄС та НАТО і не одноразово підтримувала Україну.
“Наше посольство очікує пояснень від компетентних керівників України, як вони уявляють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного”, – резюмували в угорському відомстві.
- Нагадаємо, за словами Секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова влада Угорщини була попереджена щодо повномасштабного вторгнення РФ до України та мала власні плани на частину територій.