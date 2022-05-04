Посольство Угорщини в Україні висловило своє обурення словами секретаря РНБО Олексія Данілова, який нещодавно заявив, що президент РФ Володимир Путін попередив офіційний Будапешт про наміри розпочати повномасштабну війну з Україною.

Про це йдеться у дописі угорського відомства у Facebook.

Дипломати неприємно здивовані словами Данілова у бік Угорщини, які прозвучали в етері телемарафону UAразом 2 травня 2022 року.

“Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни”, – наголосили у посольстві.

Також дипломати зауважили, що відкидають та засуджують “брехливі наклепи” проти Угорщини і закликали секретаря РНБО України спростувати свої заяви.

У посольстві Угорщини в Україні додали, що представники української влади вже не вперше роблять схожі заяви проти Будапешту. Дипломати нагадали, що Угорщина є країною-членом ЄС та НАТО і не одноразово підтримувала Україну.

“Наше посольство очікує пояснень від компетентних керівників України, як вони уявляють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного”, – резюмували в угорському відомстві.