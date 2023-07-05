У середу, 5 липня, Угорщина прийняла міністра охорони здоров’я Росії та заявила, що хоче зберегти “канали зв’язку відкритими”.

Джерело: Reuters

Угорщина є єдиним членом ЄС та альянсу НАТО, який досі підтримує тісні відносини з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ Петер Сіярто провів у Будапешті спільну пресконференцію з міністром охорони здоров’я Росії Михайлом Мурашком, який прибув із візитом.

Сіярто сказав, що Угорщина хоче зберегти “канали зв’язку відкритими” з Росією та продовжувати “розумну та прагматичну співпрацю”.

Він засудив війну загалом і закликав до мирних переговорів, але розкритикував постачання зброї в Україну і не звинувачував Росію у вторгненні.

“Ми найрішучішим чином засуджуємо війну, але водночас ми вважаємо, що постачання зброї продовжує війну”, – сказав Сіярто, повторивши, що Угорщина не надсилатиме зброї.

Сіярто також додав, що очікує, що російське агентство з атомної енергетики “Росатом” побудує два нових реактори на угорській атомній електростанції “Пакш” до 2030 і 2031 року.

Сіярто повторив, що Угорщина не підтримає виплату наступного траншу Європейського фонду миру, програми допомоги ЄС Україні, доки Україна не виключить угорський OTP Bank зі списку “міжнародних спонсорів війни”.

Своєю чергою, Мурашко заявив на брифінгу, що Москва підтримуватиме роботу угорських компаній, які працюють в Росії.

“Ми будемо підтримувати роботу угорських компаній в Російській Федерації”, – сказав Мурашко. Щодо атомної станції він додав: “Пакш – це проєкт, який ми реалізуємо разом, і обидві сторони зацікавлені в реалізації цього проєкту згідно з угодою”.