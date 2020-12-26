Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував список кращих футбольних клубів в історії Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" в ньому зайняло 11 місце.

Список опублікований на сайті УЄФА.

Йдеться про рейтинг кращих клубів за всю історію Ліги чемпіонів/ Кубка європейських чемпіонів (1955-2020).

Як відомо, престижний футбольний турнір Європи проводиться з 1955 року. Спочатку він називався Кубком європейських чемпіонів. Із сезону 1991/1992 його формат змінився, і він отримав назву Ліга чемпіонів УЄФА.

Порядок футбольних клубів у рейтингу обумовлений кількістю набраних очок з 1955 року в турнірах під егідою УЄФА.

Командам нараховувалися 2 очка за перемогу і 1 – за нічию.

Перший рядок рейтингу зайняв мадридський “Реал”. Цей клуб завоював найбільше трофеїв – 13. “Реал” взяв участь у 51 розіграші в Кубку європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів. У цілому за свої перемоги і нічиї клуб отримали 607 очок.

На другому місці мюнхенська “Баварія”, яка завоювала 6 трофеїв. У клубу 495 очок.

На третьому місці – “Барселона”, яка 5 разів вигравала трофеї. У клубу 459 очок.

Кращий український клуб у рейтингу – київське “Динамо”, яке займає 11-й рядок (з 255 очками в активі).

Варто відзначити, що кияни займають найвищу позицію серед клубів, які жодного разу не вигравали Лігу чемпіонів і не грали в фіналі турніру.

Донецький “Шахтар” знаходиться на 31-й позиції.