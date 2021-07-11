Про це повідомляє Associated Press.

Зміни повинні бути прийняті в 2023 році і вступлять в силу з 2028 року. З 2016 року на чемпіонатах Європи виступають 24 збірні, які розбиті на шість груп по чотири команди.

Якщо новий порядок буде прийнятий, то, можливо, буде потрібно перегляд або скасування кваліфікації.

Зазначимо, Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 сьогодні у Лондоні. Гра на “Вемблі” розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, що матч між збірними Англії та Данії проходив 7 липня на лондонському стадіоні “Вемблі”. Він завершився з рахунком 2:1 на користь англійців.

Вирішальним став пенальті, забитий форвардом збірної Англії Гаррі Кейном у ворота данців в екстратаймі (на 104-й хвилині).

Раніше Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала Футбольну асоціацію Англії (FA) за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи проти Данії (Євро-2020).