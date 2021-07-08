Про це повідомляється на сайті організації.
Дисциплінарні провадження було розпочато після півфінального матчу Євро-2020 між Англією і Данією, який пройшов 7 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.
Провадження відкриті переважно через дії вболівальників Англії, а саме:
- через використання ними лазерних указок;
- через запалювання ними феєрверків;
- через “занепокоєння” під час виконання державного гімну.
Справа буде розглянута органом контролю УЄФА.
- Нагадаємо, у другому півфіналі Євро-2020 збірна Данії програла команді Англії.
- Напередодні збірна Італії в серії пенальті перемогла Іспанію і стала першим фіналістом чемпіонату Європи-2020 з футболу.
- Фінал пройде 11 липня на лондонському Вемблі.