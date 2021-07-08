Через порушення під час півфінального матчу Євро-2020 між Англією та Данією УЄФА порушило три дисциплінарні провадження.

Про це повідомляється на сайті організації.

Дисциплінарні провадження було розпочато після півфінального матчу Євро-2020 між Англією і Данією, який пройшов 7 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Провадження відкриті переважно через дії вболівальників Англії, а саме:

через використання ними лазерних указок;

через запалювання ними феєрверків;

через “занепокоєння” під час виконання державного гімну.

Справа буде розглянута органом контролю УЄФА.