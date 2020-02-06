Серед перших 10 випадків інфікування китайським коронавірусом на лайнері в Японії українців немає.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

аголошується, що в Україні наразі не зареєстровано жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції.

Проте на борту круїзного лайнера Diamond Princess, на якому було зафіксовано спалах коронавірусу та який відправили на карантин, перебувають 25 громадян України.

У відомстві нагадали, що раніше влада Гонконгу повідомила про випадок захворювання у пасажира, який був на борту лайнера з 20 січня. 25 січня після висадки пасажира в Гонконзі лікарі встановили, що він має коронавірус.

Через це у 237 пасажирів і членів екіпажу було відібрано зразки та проводиться їх дослідження. Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV.

За інформацією контактної особи ММСП Японії громадян України серед вказаних 10-ти підтверджених випадків немає. Водночас, пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого інфекцію не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, мають залишатися на суді щонайменше 14 днів.

Тим часом, в Міністерстві охорони здоров’я Японії повідомили, що на круїзному лайнері підтвердилося вже 20 випадків зараження на коронавірус.

“Позитивні випадки були підтверджені у 20 з 102 чоловік”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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