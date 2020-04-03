В Україні 16 пацієнтів, які заразилися коронавірусом COVID-19, знаходяться на штучній вентиляції легень (ШВЛ).

Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Із 942 осіб (котрі заразилися коронавірусом, – ред.) в установах охорони здоров’я проходять лікування 477 людей. З них 25 дітей. Зараз штучна вентиляція легенів проводиться 16 особам. Це люди з важким перебігом коронавірусної хвороби”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що з 23 летальних випадків 3 були зареєстровані за минулу добу.

За останню добу найбільше випадків зараження було підтверджено: в Закарпатській області – 23, Чернівецькій – 28 та в Києві – 20.

“Якщо подивитися на статистику в світі, ми перейшли позначку в 1 мільйон випадків. Одужали серед усіх цих випадків 20 % населення (планети, – ред.). Летальних випадків – понад 53 тисячі. Загалом летальність становить 5,2 %. В Україні – 2,4 %. Для порівняння: в Німеччині – 1,3 %, в Італії – 12 %, в Іспанії – 9,2 %”, – розповів Ляшко.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/dYQzvhLL5pM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>