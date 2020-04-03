Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Із 942 осіб (котрі заразилися коронавірусом, – ред.) в установах охорони здоров’я проходять лікування 477 людей. З них 25 дітей. Зараз штучна вентиляція легенів проводиться 16 особам. Це люди з важким перебігом коронавірусної хвороби”, – зазначив Ляшко.
Він уточнив, що з 23 летальних випадків 3 були зареєстровані за минулу добу.
За останню добу найбільше випадків зараження було підтверджено: в Закарпатській області – 23, Чернівецькій – 28 та в Києві – 20.
“Якщо подивитися на статистику в світі, ми перейшли позначку в 1 мільйон випадків. Одужали серед усіх цих випадків 20 % населення (планети, – ред.). Летальних випадків – понад 53 тисячі. Загалом летальність становить 5,2 %. В Україні – 2,4 %. Для порівняння: в Німеччині – 1,3 %, в Італії – 12 %, в Іспанії – 9,2 %”, – розповів Ляшко.
- В Україні зафіксовано вже 942 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.
- 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.