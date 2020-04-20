Сьогодні в Україні кожен п'ятий з усіх інфікованих коронавірусом є медичним працівником.

Про це в ефірі телеканалу “Прямий” заявив народний депутат від фракції “Європейської Солідарністі” Артур Герасимов, повідомляє пресслужба партії.

Герасимов зазначив, що незважаючи на те, що в Україні кількість хворих на коронавірус в порівнянні з іншими країнами світу не така значна, динаміка інфікування серед медичних працівників загрозлива і свідчить про повну неготовність влади до епідемії.

“Подивіться зараз на ситуацію з коронавірусом. Загалом карантин – це правильне рішення. Питання в тому, як він був організований – чи можливо було якось по-іншому робити. Але принципово це правильне рішення. Але що робиться з лікарями? Вони ж незахищені”, – зауважив Герасимов.

За його словами, в Ізраїлі частка хворих лікарів до всіх захворілих всього 4 відсотки. В Італії – 12 відсотків. В Україні – кожен п’ятий.

“У нас на цей момент 5710 захворіло. З них 1074 – лікарі. Як можна було посилати лікарів виконувати професійний обов’язок, виконувати клятву Гіппократа – як можна було їх не захистити? Їм же не дали нічого. Я вже мовчу про захисні костюми. Я мовчу про пульсоксиметри. Мовчу про ШВЛи. Але коли немає звичайних масок і рукавичок – це нонсенс”, – додав Герасимов.

Нардеп підкреслив, що знову, як це було на початку російської агресії, волонтери, меценати та активісти змушені забезпечувати лікарів необхідними захисним спорядженням та обладнанням.