Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Наразі в установах охорони здоров’я перебувають 757 осіб, з них 37 дітей. У критичному стані, тобто ті, хто потребує інтенсивної терапії, сьогодні знаходяться 33 людини”, – розповів Ляшко.

За його словами, найчастіше госпіталізація хворих COVID-19 відбувається на 3-7 день c моменту появи симптомів.

“Наша динаміка показує, що найбільше госпіталізація хворих коронавірусною хворобою відбувається на 3-7 день від моменту появи симптомів… Ми в черговий раз закликаємо при появі симптомів відразу звертатися до свого сімейного лікаря або на номер 103. Там є лікарі, які повинні надати консультацію і обрати тактику подальшого лікування хворого на коронавірусну хворобу. Самолікування – неприпустимо”, – наголосив Ляшко.

(На відео – з 1:30)