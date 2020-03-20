Про це повідомили в офіційній Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19. 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області”, — йдеться в повідомленні.

Ситуація по країні наступна:

Також 20 березня стало відомо, що в Чернівцях видужав чоловік, який першим в Україні захворів на коронавірус COVID-19.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавирусної інфекції Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. #Букви розповідали, що це значить. 