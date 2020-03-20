Про це повідомили в офіційній Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.
“Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19. 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області”, — йдеться в повідомленні.
Ситуація по країні наступна:
- в Чернівецькій області — 25 випадків, 1 пацієнтка з COVID-19 загинула, причиною смерті вважають супутні захворювання;
- в Житомирській області — 2 випадки, 1 летальний;
- в Дніпропетровській області — 2 випадки;
- в Києві — 3 випадки;
- в Київській області — 2 випадки;
- в Донецькій області — 1 випадок;
- в Івано-Франківській області — 2 випадки, з них 1 летальний;
- в Харківській області — 1 випадок;
- у Львові — 1 випадок;
Також 20 березня стало відомо, що в Чернівцях видужав чоловік, який першим в Україні захворів на коронавірус COVID-19.
Раніше повідомлялося, що через поширення коронавирусної інфекції Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. #Букви розповідали, що це значить.
- В Україні з 12 березня та до 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу.
- З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті — як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.