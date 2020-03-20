У Чернівецькій області зафіксували 10 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Загальна кількість випадків в країні досягла 39.

Про це повідомили в офіційній Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19. 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області”, — йдеться в повідомленні.

Ситуація по країні наступна:

в Чернівецькій області — 25 випадків, 1 пацієнтка з COVID-19 загинула, причиною смерті вважають супутні захворювання;

в Житомирській області — 2 випадки, 1 летальний;

в Дніпропетровській області — 2 випадки;

в Києві — 3 випадки;

в Київській області — 2 випадки;

в Донецькій області — 1 випадок;

в Івано-Франківській області — 2 випадки, з них 1 летальний;

в Харківській області — 1 випадок;

у Львові — 1 випадок;

Також 20 березня стало відомо, що в Чернівцях видужав чоловік, який першим в Україні захворів на коронавірус COVID-19.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавирусної інфекції Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. #Букви розповідали, що це значить.