В Україні станом на 22:00 зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє прессслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням.

Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.