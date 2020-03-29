Про це повідомляє прессслужба Міністерства охорони здоров’я.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням.
Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні.
Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
- Раніше стало відомо, що позафракційний народний депутат Анна Скороход захворіла на COVID-19.
- У народного депутата партії “Слуга народу” Руслана Горбенка підтвердили зараження коронавірусом.
- Народний депутат від групи “Довіра” Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів.