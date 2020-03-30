Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.
Всього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Всього 8 осіб вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
- Раніше стало відомо, що позафракційний народний депутат Анна Скороход захворіла на COVID-19.
- У народного депутата партії “Слуга народу” Руслана Горбенка підтвердили зараження коронавірусом.
- Народний депутат від групи “Довіра” Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів.