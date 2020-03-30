Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Всього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Всього 8 осіб вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.