Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19.

Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19.

“Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі”, – йдеться у повідомленні.