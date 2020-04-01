Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19.
Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19.
“Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі”, – йдеться у повідомленні.
- У Києві всіх хворих із запаленням легенів будуть тестувати на наявність коронавірусу COVID-19.
- У Києві створений і вже працює спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотриманням мешканцями столиці правил самоізоляції.