Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Станом на 22:00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Всього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від COVID-19.

“Загалом 19 осіб вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірус в організмі”, – йдеться в повідомленні.