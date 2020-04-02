Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Станом на 22:00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.
Всього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від COVID-19.
“Загалом 19 осіб вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірус в організмі”, – йдеться в повідомленні.
- За даними ЦГЗ 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз в два рази менше, ніж в світі.