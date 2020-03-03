У Державному агентстві водних ресурсів розповіли, що через аномальні зиму і осінь в Україні значно обміліли водосховища і річки.

Про це повідомляє прес-служба агентства в Facebook.

Відзначається, що Україна вперше за 120 років виявилася в ситуації, коли погодні умови можуть призвести до обмеження у використанні води. У разі маловоддя умови користування водою можуть обмежити або змінити. При цьому можуть бути обмежені скиди води через греблі гідроелектростанцій.

Повідомляється, що в такому разі пріоритет буде поставлений в тому, щоб забезпечити українців водою для побутових і питних потреб.

“За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність. Відповідно в цьому році на українських річках весняна повінь буде відсутня. Крім того, маловоддя може привести до пересихання малих водотоків”, – сказано в повідомленні.

Також уточнюється, що в тимчасово окупованому Росією Криму до початку весни вдалося накопичити втричі менше води в основних водосховищах, ніж за аналогічний період минулого року.