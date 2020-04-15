Станом на 15 квітня в Україні зафіксовано найбільшу кількість заражень COVID-19 на добу – 392 нові випадки. Це антирекорд для нашої країни з початку спалаху. При цьому кількість летальних випадків вже перевищила 100.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, серед 392 нових хворих є 29 дітей і 90 медичних працівників.

За добу найбільша кількість випадків зараження зафіксована в Києві – 61 людина.

Протягом доби померли ще 10 осіб (кількість летальних випадків зросла з 98 до 108). Одужали ще 24 пацієнта (кількість тих, хто одужав, зросла із 119 до 143 осіб).

В цілому захворіли 3764 людини, в тому числі 260 дітей та 684 медпрацівника.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 241 випадок; 12 осіб одужали;

• Волинська область – 100 випадків; 4 людини померли, 3 одужали;

• Дніпропетровська область – 74 випадки; 8 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 12 випадків, з яких 1 летальний; 1 пацієнт одужав;

• Житомирська область – 130 випадків, з яких 4 летальних; 1 людина одужала;

• Закарпатська область – 110 випадків; 4 летальних, 12 осіб одужали;

• Запорізька область – 99 випадків, з яких 2 летальних; 12 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 356 випадків; 27 людей померли, 18 одужали;

• місто Київ – 612 випадків; померли 11 осіб;

• Київська область – 230 випадків, з яких 9 летальних; 12 осіб одужали;

• Кіровоградська область – 192 випадки, з яких 8 летальних;

• Львівська область – 152 випадки; 6 людей померли, 6 одужали;

• Луганська область – 4 випадки зараження;

• Миколаївська область – 14 випадків коронавірусу;

• Одеська область – 70 випадків, з яких 1 летальний;

• Полтавська область – 27 випадків; 3 людини одужали;

• Рівненська область – 173 випадки; 7 людей померли, 8 одужали;

• Сумська область – 77 випадків, з яких 4 летальних; 2 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 287 випадків; 5 людей померли, 15 одужали;

• Харківська область – 25 випадків, з яких 1 летальний; 1 пацієнт одужав;

• Херсонська область – 41 випадок; 1 людина померла, 1 одужала;

• Хмельницька область – 34 випадки, з яких 2 летальних; 3 пацієнта одужали;

• Черкаська область – 105 випадків зараження; 2 людини померли, 4 одужали;

• Чернівецька область – 589 випадків, з яких 8 летальних; 21 пацієнт одужав;

• Чернігівська область – 10 випадків, з яких 1 летальний.

На амбулаторному лікуванні перебувають 2145 пацієнтів. Всього госпіталізовано 1368 осіб, з них 59 дітей.

Серед 108 осіб, які померли в результаті ускладнень, викликаних хворобою, 56 чоловіків і 52 жінки. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85 %).

Всього в Україні досліджено 39 тис. 84 проби на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.