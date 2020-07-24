В Україні за минулу добу було госпіталізовано 255 пацієнтів з COVID-19. Це є найбільшою добовою кількістю госпіталізованих з початку епідемії.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Кількість хворих на коронавірус не зменшується, сьогодні це 972 особи. Дуже тривожний показник щодо госпіталізованих. Сьогодні у нас антирекорд — 255 осіб госпіталізовано з COVID-19”, – сказав Степанов.

Він нагадав, що коронавірусну хворобу важко переносять люди похилого віку та ті, хто має супутні захворювання, зокрема ниркову недостатність, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет.

Степанов також закликав дотримуватись маскового режиму, соціальної дистанції та користуватися антисептиками.