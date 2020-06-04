Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 12 осіб. Водночас одужали 602 пацієнта.
“На 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 1077 випадків;
• Волинська область – 986 випадків;
• Дніпропетровська область – 957 випадків;
• Донецька область – 174 випадки;
• Житомирська область – 833 випадки;
• Закарпатська область – 1257 випадків;
• Запорізька область – 469 випадків;
• Івано-Франківська область – 1491 випадок;
• Кіровоградська область – 526 випадків;
• місто Київ – 3210 випадків;
• Київська область – 1673 випадки;
• Львівська область – 1915 випадків;
• Луганська область – 51 випадок;
• Миколаївська область – 295 випадків;
• Одеська область – 933 випадки;
• Полтавська область – 272 випадки;
• Рівненська область – 1905 випадків;
• Сумська область – 177 випадків;
• Тернопільська область – 1220 випадків;
• Харківська область – 1166 випадків;
• Херсонська область – 179 випадків;
• Хмельницька область – 497 випадків;
• Чернівецька область – 3481 випадок;
• Черкаська область – 429 випадків;
• Чернігівська область – 238 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 червня в Центр надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62 тис. 300 повідомлень про підозру на COVID-19.
З початку спалаху проведено 392 тис. 316 тестувань методом ПЛР.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Внутрішнє авіасполучення буде запущено в Україні з 5 червня, зовнішнє – 15 червня. Крім того, з 5 червня ресторанам і кафе дозволять приймати відвідувачів в середині закладів. Передбачено і низку інших послаблень з 5 червня.