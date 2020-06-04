Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 25 тисяч 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 588 нових випадків, що є антирекордом з початку спалаху в нашій країні.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 12 осіб. Водночас одужали 602 пацієнта.

“На 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 1077 випадків;

• Волинська область – 986 випадків;

• Дніпропетровська область – 957 випадків;

• Донецька область – 174 випадки;

• Житомирська область – 833 випадки;

• Закарпатська область – 1257 випадків;

• Запорізька область – 469 випадків;

• Івано-Франківська область – 1491 випадок;

• Кіровоградська область – 526 випадків;

• місто Київ – 3210 випадків;

• Київська область – 1673 випадки;

• Львівська область – 1915 випадків;

• Луганська область – 51 випадок;

• Миколаївська область – 295 випадків;

• Одеська область – 933 випадки;

• Полтавська область – 272 випадки;

• Рівненська область – 1905 випадків;

• Сумська область – 177 випадків;

• Тернопільська область – 1220 випадків;

• Харківська область – 1166 випадків;

• Херсонська область – 179 випадків;

• Хмельницька область – 497 випадків;

• Чернівецька область – 3481 випадок;

• Черкаська область – 429 випадків;

• Чернігівська область – 238 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 червня в Центр надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62 тис. 300 повідомлень про підозру на COVID-19.

З початку спалаху проведено 392 тис. 316 тестувань методом ПЛР.