Кількість випадків COVID-19 в Україні перевищила одну тисячу. 27 пацієнтів з коронавірусною інфекцією померли.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“За даними ЦГЗ, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19” , — йдеться в повідомленні.

Протягом дня було підтверджено 130 випадків зараження. За добу загинули 5 пацієнтів з позитивним тестом на COVID-19. Кількість летальних випадків в країні зросла до 27.

Крім того, 3 квітня стало відомо про одужання ще трьох пацієнтів. Кількість людей, у яких повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, досягло 22.