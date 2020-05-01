В Україні за добу підтверджено 455 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. При цьому в двох областях України за останні 24 години нових хворих не виявили.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 37 дітей і 91 медик.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: в Чернівецькій області (96), Києві (52), а також в Івано-Франківській області (37).

При цьому жодного випадку COVID-19 не зафіксовано в Чернігівській і Миколаївській областях (загальна кількість заражених там становить 50 і 126 осіб відповідно, як і 30 квітня).

За добу померли ще 11 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 261 до 272 (з них 16 медпрацівників). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85 %). Водночас одужали ще 175 пацієнтів. Загалом одужали вже 1413 людей, з них 311 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

У цілому за весь час епідемії в Україні захворіли 10 тисяч 861 людина: з них 754 дитини та 2154 медика.

В Україні вже досліджено на коронавірус 118 тис. 545 зразків методом ПЛР (6942 тестування проведено за останню добу).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 425 випадків зараження, 3 з них летальні; 145 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 307 випадків коронавірусу; 6 людей померли, 64 одужали;

• Дніпропетровська область – 364 випадки захворювання, 3 з них летальні; 63 пацієнта одужали;

• Донецька область – 70 випадків, з них 1 летальний; 12 осіб одужали;

• Житомирська область – 390 випадків COVID-19; 10 осіб померли, 23 одужали;

• Закарпатська область – 432 випадки, з них 9 летальні; 53 пацієнта одужали;

• Запорізька область – 260 випадків зараження; 5 людей померли, 61 одужала;

• Івано-Франківська область – 899 випадків COVID-19; 51 людина померла, 72 одужали;

• місто Київ – 1453 випадки захворювання; 25 осіб померли, 80 одужали;

• Київська область – 694 випадки коронавірусу; 17 осіб померли, 74 одужали;

• Кіровоградська область – 392 випадки захворювання, з них 19 летальних; 114 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 454 випадки COVID-19; 14 людей померли, 87 одужали;

• Луганська область – 35 випадків зараження; 5 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 126 випадків захворювання; 2 людини померли, 6 одужали;

• Одеська область – 296 випадків COVID-19; з них 3 летальні; 17 пацієнтів одужали;

• Полтавська область – 211 випадків захворювання; 7 людей померли, 22 одужали;

• Рівненська область – 658 випадків COVID-19; 11 осіб померли, 62 одужали;

• Сумська область – 103 випадки, з них 4 летальні; 62 особи одужали;

• Тернопільська область – 793 випадки зараження; 14 людей померли, 93 одужали;

• Харківська область – 274 випадки COVID-19, з них 4 летальні; 26 пацієнтів одужали;

• Херсонська область – 120 випадків, з них 2 летальних; 44 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 92 випадки COVID-19; 5 людей померли, 26 одужали;

• Черкаська область – 296 випадків зараження; 9 людей померли, 63 одужали;

• Чернівецька область – 1667 випадків COVID-19; 44 людини померли, 123 одужали;

• Чернігівська область – 50 випадків захворювання, з них 4 летальні; 6 пацієнтів одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 7526 пацієнтів, з них 610 дітей і 1785 медпрацівників.

У цілому потребували госпіталізації 3335 осіб, з них 144 дитини і 369 медиків.

До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 143 людини, в тому числі одна дитина і 10 медиків.