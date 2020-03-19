Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
Заступник міністра нагадав, що до кінця тижня Україна отримає можливість провести додатково ще до 1 млн тестувань. При цьому Ляшко закликав громадян не звертатися до медиків для проведення тестів у випадках, якщо немає характерних симптомів.
“Я б не акцентував на цьому увагу. Масове тестування буде. Але давайте подивимося на наших колег в Італії, Німеччині, Франції. Сьогодні вони роблять пости, закликають людей без симптомів не приходити в лікарні і не тестуватися. Тому що лікарі сьогодні працюють в такому режимі — на виснаження”, — додав він.
Заступник міністра підкреслив, що тестування пацієнтів має проводитися тільки в разі, якщо це буде необхідно на думку сімейного лікаря.
- Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня.
- Станом на вечір 19 березня в Україні підтверджено 21 випадок COVID-19.