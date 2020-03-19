Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні буде проводитися масове тестування на COVID-19.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Заступник міністра нагадав, що до кінця тижня Україна отримає можливість провести додатково ще до 1 млн тестувань. При цьому Ляшко закликав громадян не звертатися до медиків для проведення тестів у випадках, якщо немає характерних симптомів.

“Я б не акцентував на цьому увагу. Масове тестування буде. Але давайте подивимося на наших колег в Італії, Німеччині, Франції. Сьогодні вони роблять пости, закликають людей без симптомів не приходити в лікарні і не тестуватися. Тому що лікарі сьогодні працюють в такому режимі — на виснаження”, — додав він.

Заступник міністра підкреслив, що тестування пацієнтів має проводитися тільки в разі, якщо це буде необхідно на думку сімейного лікаря.

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