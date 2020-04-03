Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Тимошенко нагадав, що Україна вже отримала тест-системи для проведення ПЛР-дослідження з Китаю, а також очікує на поставку з Південної Кореї.
Також він поінформував, що в країні почалося виробництво власних систем. При цьому заступник голови ОПУ не уточнив, яке саме підприємство або ряд підприємств займається виробництвом.
“Паралельно з цим ми запустили українське виробництво ПЛР-тестів. Ми замовили там два мільйони тестувань. Вони з середини наступного тижня почнуть віддавати нам кожен день по 2-7 тисяч в залежності від дня. Ці українські тести набагато… Дуже різна ціна між цими тестами і іноземними. Тому ми будемо вибирати українські тести”, — сказав він.
Тимошенко додав, що тести “протестували в лабораторії”.
“Вони працюють, в цьому немає питань”, — підкреслив він.
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