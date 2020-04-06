Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України, присвячений ситуації з коронавірусом.
Повідомляється, що в Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації.
“Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять – Національній гвардії України), які в складних випадках можуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України”, – йдеться в повідомленні.
- Раніше заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна почала виробництво власних ПЛР-системи. Щодня країна отримуватиме від 2 до 7 тисяч тестів на COVID-19.