Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України, присвячений ситуації з коронавірусом.

Повідомляється, що в Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації.

“Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять – Національній гвардії України), які в складних випадках можуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України”, – йдеться в повідомленні.