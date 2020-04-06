Про це повідомляє пресс-служба Міністерства охорони здоров’я.

За даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), за станом на 6 квітня в Україні 38 летальних випадків, 28 хворих з COVID-19 одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 75 випадків;

Волинська область — 24 випадки;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Донецька область — 9 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 35 випадків;

Запорізька область — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 116 випадків;

Кіровоградська область — 41 випадок;

м. Київ — 234 випадки;

Київська область — 91 випадок;

Львівська область — 27 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 27 випадків;

Полтавська область — 11 випадків;

Рівненська область — 39 випадків;

Сумська область — 51 випадок;

Тернопільська область — 160 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 220 випадків;

Черкаська область — 62 випадки;

Чернігівська область — 7 випадків.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.