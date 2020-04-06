Про це повідомляє пресс-служба Міністерства охорони здоров’я.
За даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), за станом на 6 квітня в Україні 38 летальних випадків, 28 хворих з COVID-19 одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 75 випадків;
- Волинська область — 24 випадки;
- Дніпропетровська область — 14 випадків;
- Донецька область — 9 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 35 випадків;
- Запорізька область — 41 випадок;
- Івано-Франківська область — 116 випадків;
- Кіровоградська область — 41 випадок;
- м. Київ — 234 випадки;
- Київська область — 91 випадок;
- Львівська область — 27 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 27 випадків;
- Полтавська область — 11 випадків;
- Рівненська область — 39 випадків;
- Сумська область — 51 випадок;
- Тернопільська область — 160 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 10 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Чернівецька область — 220 випадків;
- Черкаська область — 62 випадки;
- Чернігівська область — 7 випадків.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
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