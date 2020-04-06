Про це повідомляє пресс-служба Міністерства охорони здоров’я.

За даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), за станом на 6 квітня в Україні 38 летальних випадків, 28 хворих з COVID-19 одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 75 випадків;
  • Волинська область — 24 випадки;
  • Дніпропетровська область — 14 випадків;
  • Донецька область — 9 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 35 випадків;
  • Запорізька область — 41 випадок;
  • Івано-Франківська область — 116 випадків;
  • Кіровоградська область — 41 випадок;
  • м. Київ — 234 випадки;
  • Київська область — 91 випадок;
  • Львівська область — 27 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 27 випадків;
  • Полтавська область — 11 випадків;
  • Рівненська область — 39 випадків;
  • Сумська область — 51 випадок;
  • Тернопільська область — 160 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 10 випадків;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Чернівецька область — 220 випадків;
  • Черкаська область — 62 випадки;
  • Чернігівська область — 7 випадків.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

  • Раніше #Букви розповідали, що відомо про COVID-19: поширення і симптоми.
  • Також #Букви розібралися, у яких груп населення вищим шанс захворіти і важко перенести хворобу і як про них піклуватися.