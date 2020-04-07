В Україні коронавірусом COVID-19 заразилися 104 дитини, з них 34 були госпіталізовані.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“У нас офіційна статистика говорить про 1462 випадки, з них 104 дитини”, – зазначив він.

За словами Ляшка, в установах охорони здоров’я з діагнозом COVID-19 знаходиться 691 людина (серед яких 34 дитини). На апараті штучної вентиляції легень знаходяться 30 людей.

Решта хворих перебувають на амбулаторному лікуванні.

“Одужали з початку епідемії вже 28 людей, в тому числі двоє дітей і один медпрацівник”, – уточнив Ляшко.

За його словами, відсоток заражень серед чоловіків дещо менший, ніж серед жінок.

“У статево-віковій структурі переважають жінки над чоловіками. 54,2 % випадків захворюваності складають саме жінки”, – розповів Ляшко.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/TEpJ2WCL3-A?start=164" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На відео – з 2:44)