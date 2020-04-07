Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“У нас офіційна статистика говорить про 1462 випадки, з них 104 дитини”, – зазначив він.
За словами Ляшка, в установах охорони здоров’я з діагнозом COVID-19 знаходиться 691 людина (серед яких 34 дитини). На апараті штучної вентиляції легень знаходяться 30 людей.
Решта хворих перебувають на амбулаторному лікуванні.
“Одужали з початку епідемії вже 28 людей, в тому числі двоє дітей і один медпрацівник”, – уточнив Ляшко.
За його словами, відсоток заражень серед чоловіків дещо менший, ніж серед жінок.
“У статево-віковій структурі переважають жінки над чоловіками. 54,2 % випадків захворюваності складають саме жінки”, – розповів Ляшко.
(На відео – з 2:44)
- В Україні станом на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 143 нові випадки.
- В Україні за минулу добу померли 7 людей, у яких був діагностований коронавірус COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.