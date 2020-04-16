В Україні вже 788 медичних працівників заразилися коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, найбільша кількість випадків вірусу серед медиків – у Чернівецькій області.

“Що стосується захворювання медичних працівників на COVID-19, на сьогодні це 788 осіб. Найбільша кількість зареєстрованих випадків захворюваності – у Чернівецькій області: 126 медпрацівників”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що за минулу добу в Україні підтвердили 104 нові випадки зараження серед медиків.

“За минулу добу захворіли 397 осіб, з них 29 дітей та 104 медичних працівника. Госпіталізовано 87 осіб, з них троє дітей і 12 медпрацівників”, – розповів Степанов.

“Ми аналізуємо кожен випадок захворювання медпрацівника. У зв’язку з чим відбулося захворювання, в якій лікарні і в яких умовах”, – уточнив він.

(На відео – з 6:20)