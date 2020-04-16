Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
За його словами, найбільша кількість випадків вірусу серед медиків – у Чернівецькій області.
“Що стосується захворювання медичних працівників на COVID-19, на сьогодні це 788 осіб. Найбільша кількість зареєстрованих випадків захворюваності – у Чернівецькій області: 126 медпрацівників”, – зазначив Степанов.
Він уточнив, що за минулу добу в Україні підтвердили 104 нові випадки зараження серед медиків.
“За минулу добу захворіли 397 осіб, з них 29 дітей та 104 медичних працівника. Госпіталізовано 87 осіб, з них троє дітей і 12 медпрацівників”, – розповів Степанов.
“Ми аналізуємо кожен випадок захворювання медпрацівника. У зв’язку з чим відбулося захворювання, в якій лікарні і в яких умовах”, – уточнив він.
(На відео – з 6:20)
- В Україні станом на ранок 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 397 нових випадків.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.