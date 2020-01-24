Рівно 5 років тому озброєні формування РФ здійснили серію обстрілів житлових кварталів мікрорайону "Східний" в Маріуполі. Загинуло більше 30 людей, поранені — понад 100.

#Букви нагадують, як це було.

Масований обстріл мікрорайону “Східний” в Маріуполі стався 24 січня 2015 року. Перші вистріли прозвучали вранці — близько 9:15 годин. Снаряди бойовиків були зафіксовані на вулицях Олімпійської та Київській — між школами №5 та 69. Також снаряди вибухали в безпосередній близькості до ринків “Денис” та “Київський”.

Незабаром після першого обстрілу був створений штаб по чолі з Арсенієм Яценюком, який займав у той час посаду Прем’єр-міністра України. Активізувалися роботи по переселенню мирних жителів в інші райони міста. У той же день східний район Маріуполя ще двічі зазнав обстрілу — в 13 і 17 годин.

В результаті попадання снарядів та пожеж, що послідували за ними, постраждали близько 80 об’єктів, серед яких — чотири десятки приватних будинків, два десятка багатоповерхових будинків, школи, дитячі садки, магазини, аптеки та банки. Також під обстріл потрапляли населені пункти Павлопіль та Сартана, що під Маріуполем, через пошкодження підстанцій на території яких частково зупинилася подача електрики і води. Орієнтовна сума матеріальних збитків в результаті обстрілу міста перевищила 100 млн гривень.

Під обстрілом загинула 31 особа, ще 117 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих і поранених є діти. Більшість жертв — мирні жителі.

Згідно з доповіддю моніторингової місії ОБСЄ, обстріл був проведений з реактивних систем залпового вогню “Град” та “Ураган” з територій, що контролюються так званою “Донецькою народною республікою”. До аналогічних висновків прийшли експерти Human Rights Watch, що дослідили місце обстрілу.

За інформацією міської адміністрації Маріуполя, в житлові квартали міста було випущено 3 повних бойових комплекту, 120 снарядів з установок реактивної системи залпового вогню БМ-21 “Град”.

У зв’язку з трагедією в Маріуполі, Указом Президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем ​​жалоби.

З нагоди п’ятої річниці трагічних подій в Маріуполі США в черговий раз закликали Росію забезпечити даний припинення вогню на Донбасі і поважати суверенітет України.

Зокрема, аташе з питань армії і оборони, полковник Томас Воффорд записав відеозвернення, в якому наголосив, що Росія продовжує розпалювати розпочату нею гуманітарну, економічну та екологічну кризу. Полковник Воффорд нагадав, що дії РФ призвели до смертей 13 тисяч громадян України на Донбасі.

“Ми закликаємо Росію забезпечити дотримання справжнього припинення вогню, вивести свої війська, сприяти розформуванню незаконних збройних сил, які діють на сході України, а також поважати міжнародно визнані кордони України та її суверенітет. США твердо стоять на боці України. Слава Україні!”, — заявив він.