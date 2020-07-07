В Україні станом на 7 липня дев’ять областей не відповідають критеріям, необхідним для переходу до наступного етапу послаблення карантинних заходів.

Про це йдеться в даних Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та Севастополя відсутні.

У МОЗ також зазначили, що регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:

– завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

– середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

– коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;

– показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.