Про це йдеться в даних Міністерства охорони здоров’я України.
Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області.
Дані щодо АР Крим та Севастополя відсутні.
У МОЗ також зазначили, що регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:
– завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;
– середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;
– коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;
– показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів складе від 170 до 255 гривень.