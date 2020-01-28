В Україні до кінця 2020 року буде введений загальний реєстр всієї первинної нерухомості, що зобов'яже забудовників виставляти на продаж тільки зареєстровані в ньому квартири.

Про це в ефірі ObozTV розповіла заступник голови фракції “Слуга народу”, представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк, повідомляють #Букви.

Нові правила покликані захистити інвесторів, вирішити проблему довгобудів і подвійних продажів квартир на первинному ринку.

За словами Олени Шуляк, з 2015 року українці щороку вкладають в первинну нерухомість більше 1 млрд євро і при цьому інвестиції залишаються незахищеними.

“Українці можуть інвестувати свої гроші в метри квадратні, а потім виявляється, що у будинку взагалі не було дозвільних документів… Десь було відверте шахрайство, десь не вистачило коштів у забудовника… Це проблема глобального масштабу для України”, – зазначила Шуляк.

Нардеп запевняє, що в Україні до кінця поточного року цілком реально зробити неможливим незаконне будівництво.

Над відповідним рішенням зараз працює комітет Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з Мін’юстом і експертним середовищем.

“Це можна зробити таким шляхом. Забудовник спочатку отримує всі дозвільні документи, а потім додається до реєстру: причому там реєструється не просто будинок, а кожна квартира. Продавати квартири він зможе тільки тоді, коли їх внесуть до реєстру. Немає квартир у реєстрі – продавати нічого не можеш. А в реєстр можеш потрапити тільки тоді, коли є всі дозвільні документи. Реєстратор все перевірить”, – пояснила депутат Олена Шуляк.

Даний реєстр також вирішить проблему з “надбудовами”, коли проект 6-поверхового будинку в процесі будівництва перетворюється в 20-поверховий.

Якщо дозвільна документація на 6 поверхів – то реєструються квартири, розташовані на шести поверхах. Хочеш продавати на 8, 9, 10? Треба змінити проектну документацію, отримати всі дозволи на зміну таких технічних параметрів. Забудовника перевірять, зареєструють, і тоді вже люди зможуть купувати. Тільки так”, – констатувала вона.

А ще у інвесторів, які придбали квартири, з’явиться право голосу.

У коментарі #Буквам Олена Шуляк уточнила: “Коли ви придбали право на квартиру, а забудовник вирішив змінити технічні параметри, наприклад, додаткові поверхи. То ми пропонуємо, щоб зміна проєкту була погоджена з тими, хто вже проінвестував”.