На території України зафіксовано два нові випадки коронавірусу COVID-19. Загальна кількість хворих в країні зросла до 16.

Про це повідомили в Telegram-каналі МОЗ України “Коронавірус_Інфо”.

“Станом на 22:00 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2)”, — йдеться в повідомленні.

Отже, сьогодні підтвердилися два нові випадки захворювання — в Київській та Донецькій областях.

Під наглядом лікарів перебуває 51 пацієнт з підозрою на коронавірус та 103 людини, які контактували з пацієнтами з уже підтвердженим діагнозом.

“За даними регіональних лабораторій, протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб”, — зазначили в МОЗ.