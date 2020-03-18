Про це повідомили в Telegram-каналі МОЗ України “Коронавірус_Інфо”.
“Станом на 22:00 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2)”, — йдеться в повідомленні.
Отже, сьогодні підтвердилися два нові випадки захворювання — в Київській та Донецькій областях.
Під наглядом лікарів перебуває 51 пацієнт з підозрою на коронавірус та 103 людини, які контактували з пацієнтами з уже підтвердженим діагнозом.
“За даними регіональних лабораторій, протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб”, — зазначили в МОЗ.
Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14. Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. Від коронавируса COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.
- Серед тих, що захворіли, — народний депутат групи “Довіра” Сергій Шахов. У нього підтвердили коронавірус після його перебування у Франції. Нардеп міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів. Члени екологічного комітету Верховної Ради, на засіданні якого побував нардеп Сергій Шахов, самоізолюються.
- З 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня. Зупинені міжнародні пасажирські перевезення, а також перевезення між містами і областями країні. Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі до 10 осіб в маршрутних таксі, тролейбусах. Масові зібрання також заборонені.