Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.
“Ми будемо оцінювати динаміку. Як правило, треба почекати сім днів, щоб побачити зростання й інкубаційний період. Ми говоримо про 14 днів. Але 80% всіх випадків хвороби виникає на 5-7 день після контакту”, – зазначив Ляшко.
Також, за його словами, в Україні поки не фіксують пікового зростання захворювання.
“Ми дивимося динаміку. Сьогодні ми не бачимо пікового зростання. Ми не будемо говорити про другу хвилю, оскільки у нас ще перша не закінчилася”, – сказав Ляшко.
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