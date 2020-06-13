Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що говорити про другу хвилю захворюваності на коронавірус в Україні говорити ще рано, оскільки досі триває перша хвиля.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

“Ми будемо оцінювати динаміку. Як правило, треба почекати сім днів, щоб побачити зростання й інкубаційний період. Ми говоримо про 14 днів. Але 80% всіх випадків хвороби виникає на 5-7 день після контакту”, – зазначив Ляшко.

Також, за його словами, в Україні поки не фіксують пікового зростання захворювання.

“Ми дивимося динаміку. Сьогодні ми не бачимо пікового зростання. Ми не будемо говорити про другу хвилю, оскільки у нас ще перша не закінчилася”, – сказав Ляшко.