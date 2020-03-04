Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
“В Україні знаходяться на дослідженні шість підозр на коронавірусну інфекцію. Ці люди ізольовані. Деякі зразки біоматеріалу вже знаходяться в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, деякі будуть доставлені протягом сьогоднішнього дня”, – зазначив він.
Ляшко також поінформував, що стан госпіталізованого в Чернівцях із коронавірусом чоловіка задовільний.
“Станом на сьогодні в Україні зафіксовано один випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Це та людина, про яку ми повідомляли вчора. Він знаходиться в ізоляції. Стан задовільний, температури немає. Ніяких симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється. Людина почувається добре”, – розповів заступник міністра.
Він уточнив, що наразі триває температурний скринінг в пунктах пропуску через державний кордон. Так, за попередню добу скринінг провели для понад 111 тис. осіб на пропускних пунктах.
Ляшко наголосив, що специфічної терапії для лікування хворих з вірусом COVID-19 не існує. Хворим надається симптоматичне лікування.
“Ми будемо рекомендувати і рекомендуємо сімейним лікарям починати лікування і вести медико-санітарне спостереження за кожним випадком. У випадку масового поширення необов’язково буде госпіталізація. Якщо будуть поодинокі випадки, ми будемо проводити госпіталізацію для локалізації вірусу”, – розповів заступник міністра.
(На відео – з 13:39)
- Напередодні в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.