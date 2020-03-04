Станом на середу, 4 березня, в Україні є ще шість підозр на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“В Україні знаходяться на дослідженні шість підозр на коронавірусну інфекцію. Ці люди ізольовані. Деякі зразки біоматеріалу вже знаходяться в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, деякі будуть доставлені протягом сьогоднішнього дня”, – зазначив він.

Ляшко також поінформував, що стан госпіталізованого в Чернівцях із коронавірусом чоловіка задовільний.

“Станом на сьогодні в Україні зафіксовано один випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Це та людина, про яку ми повідомляли вчора. Він знаходиться в ізоляції. Стан задовільний, температури немає. Ніяких симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється. Людина почувається добре”, – розповів заступник міністра.

Він уточнив, що наразі триває температурний скринінг в пунктах пропуску через державний кордон. Так, за попередню добу скринінг провели для понад 111 тис. осіб на пропускних пунктах.

Ляшко наголосив, що специфічної терапії для лікування хворих з вірусом COVID-19 не існує. Хворим надається симптоматичне лікування.

“Ми будемо рекомендувати і рекомендуємо сімейним лікарям починати лікування і вести медико-санітарне спостереження за кожним випадком. У випадку масового поширення необов’язково буде госпіталізація. Якщо будуть поодинокі випадки, ми будемо проводити госпіталізацію для локалізації вірусу”, – розповів заступник міністра.

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(На відео – з 13:39)