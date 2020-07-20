Антикорупційні органи України та Польщі проводять обшуки на території двох країн в рамках розслідування діяльності колишнього очільника "Укравтодору" Славоміра Новака.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne і Окружний прокуратурою Варшави проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в рамках спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства”, – йдеться в повідомленні.

Слідчі дії проводяться в офісах “Укравтодору”, компаній-учасниць тендерів, а також за місцем проживання колишніх посадових осіб “Укравтодору” і громадян Польщі – можливих учасників злочинної організації.

У НАБУ підтвердили, що в Польщі затриманий колишній голова “Укравтодору” Славомір Новак.

Фото: Пресслужба НАБУ

Новак пропрацював в “Укравтодорі” три роки. З 2016 по 2018 роки в Україні було відремонтовано ніж 6800 км доріг державного та місцевого значення.