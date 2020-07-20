Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
“НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne і Окружний прокуратурою Варшави проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в рамках спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства”, – йдеться в повідомленні.
Слідчі дії проводяться в офісах “Укравтодору”, компаній-учасниць тендерів, а також за місцем проживання колишніх посадових осіб “Укравтодору” і громадян Польщі – можливих учасників злочинної організації.
У НАБУ підтвердили, що в Польщі затриманий колишній голова “Укравтодору” Славомір Новак.
Фото: Пресслужба НАБУ
Новак пропрацював в “Укравтодорі” три роки. З 2016 по 2018 роки в Україні було відремонтовано ніж 6800 км доріг державного та місцевого значення.
- Раніше повідомлялося, що керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав у відставку.
- Він заявив, що прийняв рішення подати у відставку через те, що отримав нові пропозиції.