Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“У нас кількість апаратів штучної вентиляції легень дуже сильно зросла за останні 4 місяці з початку пандемії в Україні. Ми достатньо серйозно цим займалися. Майже плюс 900 апаратів штучної вентиляції легень, які були додатково встановлені в лікарнях по всій країні. В тому числі, і в лікарнях першої хвилі. Якщо ми кажемо про лікарні першої хвилі, то загальна кількість апаратів ШВЛ, яка на сьогодні там встановлена – близько 2700 апаратів ШВЛ. Зараз вони не дуже зайняті, загалом із цієї кількості 170 апаратів штучної вентиляції легень зайнято”, – сказав Степанов.
Він наголосив, що українські лікарі роблять все, щоб не доводити пацієнтів до використання ШВЛ.
Також за словами Степанова, всі лікарні забезпечуються ліками проти COVID-19.
- В Україні станом на 25 липня підтверджено 63 929 випадків COVID-19, за добу виявили 1106 нових випадків.