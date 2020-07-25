В Україні в лікарнях першої хвилі налічується майже 2700 апаратів штучної вентиляції легень, з них зайняті лише 170.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У нас кількість апаратів штучної вентиляції легень дуже сильно зросла за останні 4 місяці з початку пандемії в Україні. Ми достатньо серйозно цим займалися. Майже плюс 900 апаратів штучної вентиляції легень, які були додатково встановлені в лікарнях по всій країні. В тому числі, і в лікарнях першої хвилі. Якщо ми кажемо про лікарні першої хвилі, то загальна кількість апаратів ШВЛ, яка на сьогодні там встановлена – близько 2700 апаратів ШВЛ. Зараз вони не дуже зайняті, загалом із цієї кількості 170 апаратів штучної вентиляції легень зайнято”, – сказав Степанов.

Він наголосив, що українські лікарі роблять все, щоб не доводити пацієнтів до використання ШВЛ.

Також за словами Степанова, всі лікарні забезпечуються ліками проти COVID-19.