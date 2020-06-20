Про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 7:00 20 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях, а саме: Чернігівська – 101, Київська – 49, Сумська – 23 та Житомирська – 6. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, 19 червня на території 3 областей (Чернігівська, Полтавська та Харківська) внаслідок негоди (пориви вітру) сталося падіння 22 дерев, частково пошкоджено дахи 24 житлових будинків та навісу стадіону (стадіон «Старт» м. Миргород Полтавської області). Жертв та постраждалих немає.

Підрозділами ДСНС та дорожніми службами повалені дерева розпилено та прибрано. Всього до робіт залучалось 43 чоловіки та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 37 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки.