Про це повідомляє ДСНС.

“Проти ночі з 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 46, Київська – 16 та Черкаська – 11, Кіровоградська – 4 та Дніпропетровська – 3”, йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.