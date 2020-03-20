В Україні до боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 залучили Національну гвардію.

Про це поінформували в прес-службі МВС України.

Військовослужбовці Нацгвардії залучені до проведення обмежувальних карантинних заходів. Вони несуть службу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах у населених пунктах на території України. Як відомо, у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу режим надзвичайної ситуації введено уже в трьох областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій.

“Превентивні заходи здійснюються на в’їздах до Києва, Вінниці, у Дніпрі, Черкасах, в населених пунктах Ямпільського району. Основна мета – підтримка громадської безпеки та забезпечення проведення обмежувально-карантинних заходів. Зокрема, правоохоронці контролюють пасажироперевізників щодо дотримання ними обмежень здійснення перевезень на час карантину”, – наголошується в повідомленні.

Крім того, з 16 березня військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Національної гвардії несуть службу на об’єкті обсервації в передмісті Дніпра. На території комунального закладу охорони здоров’я зараз знаходяться українці, які прибули з країн Європи, де спостерігається спалах COVID-19.

Разом із працівниками поліції гвардійці несуть службу і біля Олександрівської лікарні в Києві. Ця медустанова – одна з трьох в Києві, де готові лікувати дорослих пацієнтів із ускладненнями від COVID-19.

Військовослужбовці забезпечують безпеку громадян і стабільну безперешкодну роботу лікарів на території медичного закладу.

Відзначається, що нацгвардійці забезпечені засобами індивідуального медичного захисту. Перед початком і після завершення служби вони проходитимуть медичний огляд.

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