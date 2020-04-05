Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні коронавірус поширюється повільніше, ніж в країнах, які займають перші позиції за підтвердженими випадками COVID-19.

Про це Ляшко заявив на брифінгу.

За словами Ляшка, в Україні приріст підтверджених випадків за добу становить 14%.

“Якщо ми подивимося статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 до 1200 чоловік, Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія – 7 днів, в США – за 8 днів, Україна – понад 9 днів”, – заявив він.

Приріст підтверджених випадків захворювання в порівнянні з минулою добою становить 14%.

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5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.