Про це Ляшко заявив на брифінгу.

За словами Ляшка, в Україні приріст підтверджених випадків за добу становить 14%.

“Якщо ми подивимося статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 до 1200 чоловік, Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія – 7 днів, в США – за 8 днів, Україна – понад 9 днів”, – заявив він.

Приріст підтверджених випадків захворювання в порівнянні з минулою добою становить 14%.

5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.