Про це Ляшко заявив на брифінгу.
За словами Ляшка, в Україні приріст підтверджених випадків за добу становить 14%.
“Якщо ми подивимося статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 до 1200 чоловік, Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія – 7 днів, в США – за 8 днів, Україна – понад 9 днів”, – заявив він.
Приріст підтверджених випадків захворювання в порівнянні з минулою добою становить 14%.
5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.
- 6 квітня розпочнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
- Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.
- Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності
- Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.