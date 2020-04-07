В Україні за добу коронавірус COVID-19 діагностували у 32 медичних працівників та 9 дітей.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Більшість нових випадків коронавірусної хвороби не потребували госпіталізації: в лікарні були доставлені 35 людей, з них двоє дітей і один медпрацівник.

“Із 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби дев’ять випадків зафіксовано у дітей і, на жаль, 32 медичних працівника. З 143 людей у лікарні було госпіталізовано 35 осіб, з них 2 дітей і один медпрацівник”, – заявив Ляшко.

Він уточнив, що кожного п’ятого госпіталізованого довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів (7 осіб із 35).

“Ми можемо говорити, що із 143 випадків 7 у критичному стані, у важкому стані і потребують реанімаційних заходів”, – наголосив Ляшко.

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(На відео – з 1:17)