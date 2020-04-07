Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Більшість нових випадків коронавірусної хвороби не потребували госпіталізації: в лікарні були доставлені 35 людей, з них двоє дітей і один медпрацівник.
“Із 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби дев’ять випадків зафіксовано у дітей і, на жаль, 32 медичних працівника. З 143 людей у лікарні було госпіталізовано 35 осіб, з них 2 дітей і один медпрацівник”, – заявив Ляшко.
Він уточнив, що кожного п’ятого госпіталізованого довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів (7 осіб із 35).
“Ми можемо говорити, що із 143 випадків 7 у критичному стані, у важкому стані і потребують реанімаційних заходів”, – наголосив Ляшко.
(На відео – з 1:17)
- В Україні станом на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 143 нові випадки.
- В Україні за минулу добу померли 7 людей, у яких був діагностований коронавірус COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.