В Україні на COVID-19 захворіли вже понад 1200 медичних працівників.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу захворіли 467 осіб, з яких 32 дитини та 107 медичних працівників.

Загалом же за весь час пандемії в Україні захворіли 1245 медиків.

“Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 6592 людини, з них 431 дитина, а також 1245 медичних працівників. Водночас у цілому одужали 424 людини, а летальних випадків – 174”, – розповів Степанов.

Раніше міністр зазначав, що МОЗ вивчає можливість тестування на коронавірус усіх медиків, які працюють із пацієнтами, у яких діагностовано COVID-19. Тестування планується проводити раз на п’ять днів.

“У зв’язку з істотним збільшенням кількості хворих медпрацівників ми зараз розглядаємо можливість проведення тестування один раз на п’ять днів усім медпрацівникам, які працюють із (пацієнтами – ред.) з COVID-19”, – заявляв Степанов.