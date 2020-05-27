Про це розповіла керівник практики “Вода” WWF України, передає “5 канал”.
“Якщо уявити собі цю проблему у вигляді піраміди, то внизу, її платформою, буде невиконання законодавства України в управлінні водними ресурсами. Така проблема, на жаль, існує у країн третього світу. І це все наслідки того, що не працює Екоінспекція”, – сказала вона.
На думку експертів, ситуацію, що склалася можна змінити тільки комплексною національною стратегією, тобто, необхідно переглянути сьогоднішній діючі норми.
“Якщо розглянути окремі інструменти, наприклад, те ж підвищення штрафів. Це начебто і важливий крок, але не визначальний. Серед заходів протидії руйнівним впливам повинні бути ті, які зводять до мінімуму саму ймовірність екологічної безвідповідальності”, – заявив керівник центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.
Фахівці вважають, що після закінчення децентралізації в Україні місцева влада повинна бути опорою розвитку своїх регіонів, що в свою чергу має бути враховано в новій комплексній політиці.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов виключає можливість поставок води в незаконно анексований Крим.