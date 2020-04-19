Про це поінформували в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.
“Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50-ти років в Україні складає 5,1 %, а у віковій категорії до 50-ти років — 0,6 %”, – наголошується в повідомленні.
У Центрі зазначили, що люди з супутніми захворюваннями мають більш високий ризик розвитку ускладнень від коронавірусної хвороби.
“74 % померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання”, – йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим в Центрі радять при наявності симптомів респіраторного захворювання:
• обмежити контакти з іншими людьми;
• використовувати захисну маску для обличчя (її слід замінити, як тільки вона стала вологою);
• під час кашлю та чхання слід прикрити рот і ніс зігнутим ліктем або одноразовою серветкою, після чого викинути серветку і вимити руки;
• необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина.
• потрібно зателефонувати сімейному лікареві.
“Якщо ви старше 50-ти років або маєте супутні захворювання, вам необхідно особливо ретельно слідкувати за гігієною рук та фізичним дистанціюванням. Безпечною вважається дистанція від 1 метра, а руки слід мити щонайменше 20 секунд із милом або обробити спиртовмісним антисептиком, вміст спирту в якому не нижче 80 %. Дотримуйтеся загальних правил карантину. Не покидайте домівки без нагальної необхідності”, – нагадали в Центрі.
Згідно з даними МОЗ, станом на ранок 18 квітня в Україні було 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальних, 275 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 444 нові випадки.
Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (87 %).
- В Україні коронавірусом COVID-19 заразилися вже 332 дитини та 978 медиків.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо кількість хворих на COVID-19 в Україні досягне 10% населення, медикам доведеться “обирати, хто житиме далі”.