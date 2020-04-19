Летальність від коронавірусу COVID-19 серед людей у віці від 50 років в Україні становить 5,1 %.

Про це поінформували в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

“Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50-ти років в Україні складає 5,1 %, а у віковій категорії до 50-ти років — 0,6 %”, – наголошується в повідомленні.

У Центрі зазначили, що люди з супутніми захворюваннями мають більш високий ризик розвитку ускладнень від коронавірусної хвороби.

“74 % померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим в Центрі радять при наявності симптомів респіраторного захворювання:

• обмежити контакти з іншими людьми;

• використовувати захисну маску для обличчя (її слід замінити, як тільки вона стала вологою);

• під час кашлю та чхання слід прикрити рот і ніс зігнутим ліктем або одноразовою серветкою, після чого викинути серветку і вимити руки;

• необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина.

• потрібно зателефонувати сімейному лікареві.

“Якщо ви старше 50-ти років або маєте супутні захворювання, вам необхідно особливо ретельно слідкувати за гігієною рук та фізичним дистанціюванням. Безпечною вважається дистанція від 1 метра, а руки слід мити щонайменше 20 секунд із милом або обробити спиртовмісним антисептиком, вміст спирту в якому не нижче 80 %. Дотримуйтеся загальних правил карантину. Не покидайте домівки без нагальної необхідності”, – нагадали в Центрі.

Згідно з даними МОЗ, станом на ранок 18 квітня в Україні було 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальних, 275 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 444 нові випадки.

Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (87 %).