Про це Прем’єр повідомляє в своєму Telegram-каналі.
“Уряд ліквідує “морські інспекції” через їх неефективнімть. У Держекоінспекції існували 2 окремі “морські” інспекції – Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах”, – пише він.
За словами голови уряду, це дало зворотний результат і держава отримала безліч скарг від власників суден і міжнародних перевізників.
“Фактично ці органи повністю себе дискредитували”, – написав Гончарук.
Також Прем’єр додав, що функції по контролю суден передадуть до обласних інспекції.
- Раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна розраховує отримати транш макроекономічного фінансування Європейського Союзу на загальну суму 500 мільйонів євро в першому кварталі 2020 року.