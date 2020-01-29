Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про ліквідацію "морських інспекцій" через їх неефективність.

Про це Прем’єр повідомляє в своєму Telegram-каналі.

“Уряд ліквідує “морські інспекції” через їх неефективнімть. У Держекоінспекції існували 2 окремі “морські” інспекції – Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах”, – пише він.

За словами голови уряду, це дало зворотний результат і держава отримала безліч скарг від власників суден і міжнародних перевізників.

“Фактично ці органи повністю себе дискредитували”, – написав Гончарук.

Також Прем’єр додав, що функції по контролю суден передадуть до обласних інспекції.