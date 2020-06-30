У Верховній Раді "слуги народу" зареєстрували законопроєкт №3704. Нардепи хочуть, щоб кожен водій дорого авто платив за машину більше 28 тисяч гривень на рік. Раніше це стосувалося тільки власників елітних машин.

Про це розповідають #Букви.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні існує проблема забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю автомобільним транспортом.

“Однак, бюджетні кошти і кошти Фонду соціального страхування України на це практично не виділяються. Так, наприклад, тільки в місті Києві станом на 01.01.2019 року на обліку для забезпечення спеціалізованим автотранспортом перебуває понад 4 тис. осіб з інвалідністю”, – йдеться в документі.

Проєкт розроблений з метою:

наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС;

встановлення сприятливих умов для ввезення в 2020 році в Україну автомобілів особами з інвалідністю, ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, учасниками бойових дій та інвалідами війни;

оновлення автопарку українських перевізників.

Законопроєктом пропонується:

звільнення з 1 січня 2021 від сплати податку на додану вартість операцій з ввезення авто особистого користування учасниками бойових дій, ветеранами, військовими з інвалідністю і т.д;

звільнення до 31 грудня 2020 (включно) від сплати акцизного податку на операції з ввезення авто учасників бойових дій, ветеранів, військових з інвалідністю і т.д.

Варто зазначити, що ці податкові преференції не поширюються на автомобілі, виготовлені до 1 січня 1995 (тобто відповідають стандарту Євро-2), їх вартість більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати (тобто більше 944,6 тис. грн. станом на 2020 рік), а також якщо ці авто російського виробництва.

Якщо буде встановлено, що ввезене авто не використовується для особистих потреб, то власник повинен буде ще заплатити податки. Така норма вводиться тимчасово, до 1 січня 2025 року.

Згідно із законопроєктом, обкладатися податком будуть:

мотоцикли;

водні транспортні засоби – катери, яхти, судна.

Знижується поріг середньоринкової вартості транспортних засобів, які підпадають під оподаткування – з 375 до 200 розмірів мінімальних зарплат – тобто, вартість авто від 944,6 тис. грн.

Обкладатися податком будуть авто “у віці” до 8 років.

Ставка податку з розрахунку на календарний рік становить 6 розмірів мінімальної заробітної плати – наразі це 28 338 грн.

Якщо закон вступить в силу, цей податок змушена буде платити велика частина українських водіїв.

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде рости. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати.

Варто зазначити, що за відмову власника авто платити податок, транспортний засіб можуть вилучити.